Deputados ‘rebeldes’ cobram o PDT

Equipe BR Político

Deputados punidos pelo PDT por terem votado favoravelmente à reforma da Previdência estão cobrando uma resposta do partido. Segundo o Painel da Folha deste domingo, eles afirmam ter enviado informações sobre suas decisões ao partido há um mês e ainda não receberam qualquer resposta. Eles dizem que há “desprezo e perseguição” da direção da sigla contra eles.

Em julho o PDT decidiu punir oito deputados que contrariaram a decisão partidária na votação da PEC da Previdência. Até o fim do processo, eles estão suspensos das atividades partidárias, o que inclui a participação em comissões na Câmara dos Deputados. Caso semelhante ocorreu no PSB, no qual o deputado Felipe Rigoni (ES) está buscando um meio de obter a desfiliação por justa causa, como mostra a jornalista Sonia Racy neste domingo.