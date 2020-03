Deputados rejeitam postura de Eduardo ante a China

Pares de Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados estão rejeitando a postura do filho do presidente ante a China. Nas redes sociais, mesmo apoiadores de seu pai admitem que a disseminação de mensagens sobre a culpa dos chineses na disseminação do coronavírus foi errada. “Eduardo errou sim, mas o tom do chinês também é errado”, disse o deputado Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), um dos parlamentares que apoiam o governo.

Meu amigo, o embaixador americano não agiu assim nem quando seu país era constantemente atacado pela retórica cretina de nosso então presidente Lula. Eduardo errou sim, mas o tom do chinês também é errado. Abraço. — Paulo Eduardo Martins (@PauloMartins10) March 19, 2020

Já o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), atual presidente da comissão especial da PEC da segunda instância, foi mais enfático. “Ele não fala pelo Brasil. Reconhecemos a China como nosso principal parceiro comercial e valorizamos os laços de respeito e colaboração mútua que ligam nossos povos”, escreveu. Após as postagens de Eduardo, o embaixador e a embaixada chinesa se manifestaram oficialmente, exigindo desculpas do filho do presidente.