Deputados sacodem a poeira e voltam a falar de reforma tributária

Após mais de um mês, a reforma tributária volta a ser assunto na Câmara dos Deputados. Dois dos principais patronos da principal proposta, o autor do texto Baleia Rossi (MDB-SP) e o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), voltaram a tratar do tema em suas redes sociais. O emedebista destacou fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que a reforma deverá ser fundamental no pós-crise. “De nossa autoria, a PEC45/2019 está quase pronta para ir a voto”, disse Rossi.

Já Ribeiro disse continuar focado nas discussões sobre o assunto. “Mesmo em tempos de pandemia o trabalho continua”, disse. A última reunião da comissão mista que buscava um texto único acontecem em 11 de março, um pouco antes da explosão da pandemia de coronavírus no Brasil.