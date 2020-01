Desafio do PSL é estabelecer raízes regionais em 2020

Equipe BR Político

Dono da segunda maior parcela do fundo eleitoral nas eleições de 2020, o PSL tentará se consolidar como uma das siglas de maior expressividade na política brasileira, segundo dirigentes estaduais do antigo partido do presidente Jair Bolsonaro ouvidos pelo BRP. A fonte de barganha, depois do racha interno e sem a ala bolsonarista, será exatamente a gorda fatia de R$ 202,2 milhões do fundão e os 57 segundos diários de tempo de televisão para conseguir apoio em redutos eleitorais em que não tem expressividade.

De acordo com cientistas políticos ouvidos pelo BRP, no entanto, o partido tem um difícil caminho pela frente. Os pesquisadores apontam que a rede regional e capilaridade das bases, algo que o PSL ainda não tem, são essenciais para que um partido mantenha a relevância na política nacional.

“Vamos utilizar a estrutura para poder se consolidar como um partido grande, de referência de direita”, afirmou o deputado federal e presidente do diretório de Minas Gerais, Charlles Evangelista. Segundo o político, o partido tem feito reuniões para selecionar candidatos que concorrerão pela sigla em cidades mineiras. Em São Paulo, o partido tentará lançar candidatos na maioria dos municípios, de acordo com o secretário-geral do diretório no Estado, Abou Anni. “Nosso objetivo é ampliar as bases nas prefeituras”, disse.

Segundo o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UNB) Arnaldo Mauerberg Junior, partidos como o PSL, que têm crescimento repentino em nível nacional, tendem a se dissolver mais facilmente. Uma situação parecida com o que ocorreu em 2018, segundo ele, foi a do extinto PRN, pelo qual o ex-presidente Fernando Collor foi eleito em 1989. Um ano depois da eleição de Collor, quando ocorreram as eleições proporcionais, o partido antes sem expressividade conseguiu eleger 40 deputados federais.

“Você teve uma explosão na eleição presidencial, mas não teve o trabalho de base do partido, que é buscar filiados no nível local. É isso que faz um partido sobreviver no Brasil”, afirma Mauerberg. Principalmente por conta o racha entre bolsonaristas e bivaristas, que enfraqueceu a sigla, segundo o pesquisador, o estabelecimento de raízes locais será o que definirá se o partido continuará com importância.

“É um partido com poucas perspectivas futuras. Os grandes partidos, notadamente o MDB, PT e PSDB, levaram uma pancada muito forte em 2018, mas têm uma capilaridade e força regional muito grandes, raízes sobre as quais conseguem se reerguer”, completa o cientista político.

O perfil do PSL em 2020. O posicionamento do PSL antes de 2018 estava fora dos focos de atenção da política nacional. Na última eleição, quando ganhou as atenções, teve suas pautas definidas pela agenda do presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, depois da saída de Bolsonaro da sigla para criar o Aliança pelo Brasil, o PSL poderá se definir descolado do bolsonarismo para a disputa dos pleitos municipais.

Segundo o deputado Charlles Evangelista (PSL-MG), os candidatos do partido deverão seguir as premissas de “defesa do combate à corrupção, liberalismo econômico e valorização da família”, apesar de poderem adaptar suas agendas às prioridades municipais. “O PSL é uma direita racional, flexível. Não existe radicalismo do nosso lado”, definiu o deputado Abou Anni (PSL-SP).

Entretanto, de acordo com a pesquisadora do Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público da FGV Lara Mesquita, o partido deve seguir apostando em um discurso parecido com o das últimas eleições. “Esse posicionamento trouxe um bom retorno, o PSL não tem nenhum incentivo para se comportar de maneira diferente do que ele se comportou então”, afirma. / Roberta Vassallo, especial para o BRP