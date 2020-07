Desembargador do TJ-SP se recusa a usar máscara e ataca policiais

Um vídeo de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo humilhando dois policiais é um dos principais assuntos nas redes sociais neste domingo, 19. Nas imagens, Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que atua no TJ-SP é parado na orla de Santos por dois policiais civis municipais por não estar de máscara. O desembargador então diz que o decreto que obriga o uso do equipamento “não é lei”, chama um dos oficiais de “analfabeto” e supostamente liga para o secretário de Segurança Pública de Santos, Sérgio Del Bel Júnior.

“Del Bel eu estou aqui com um analfabeto, um PM seu aqui, um rapaz. Eu estou andando sem máscara. Só estou eu aqui na faixa de praia. Ele está aqui fazendo uma multa”, diz Siqueira no vídeo.

Todos falando da lamentável conduta do desembargador. Ninguém falando do espetacular profissionalismo do guarda municipal. Um exemplo. Não se alterou, cumpriu seu dever. Se todos se conduzirem assim, o país anda. https://t.co/kqdScyvLZc — Orlando Silva (@orlandosilva) July 19, 2020

Após a divulgação das imagens, um outro vídeo passou a circular na internet com mais um entreveiro do desembargador. Desta vez, ele humilha uma equipe de fiscais da prefeitura, afirma ter dado aula ao ex-governador do Estado, Márcio França, e diz ser mais “esclarecido” que os fiscais, pondo-se a falar em francês por ter estudado na faculdade francesa de Sorbonne.

Ainda bem que NÃO votou em mim !!! Não fui aluno DELE !! Sinto pela exposição de um bom homem….

Mas se o “convenceram” a votar no Dória ,segura a “bucha “!!!!

Parabéns pela paciência e competência dos Guardas Municipais !!!!#NinguemÉmaisQueNinguem pic.twitter.com/Yw0B8JpZOH — Márcio França (@marciofrancasp) July 19, 2020

Em nota, o TJ-SP disse que irá apurar a conduta do desembargador. “O TJSP não compactua com atitudes de desrespeito às leis, regramentos administrativos ou de ofensas às pessoas. Muito pelo contrário, notadamente em momento de grave combate à pandemia instalada, segue com rigor as orientações técnicas voltadas à preservação da saúde de todos.”