Desemprego sobe em 12 Estados no 1º trimestre

O IBGE informou nesta sexta, 15, que a taxa de desemprego cresceu em 12 das 27 unidades federativas no primeiro trimestre deste ano em relação ao último trimestre de 2019. No total do País, essa taxa no primeiro trimestre foi de 12,2%, ante 11,0% no quarto trimestre de 2019. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa de desocupação era de 12,7%. No Estado de São Paulo, a taxa de desocupação passou de 11,5% no quarto trimestre de 2019 para 12,2% no primeiro trimestre deste ano, informa o Estadão.

De janeiro a março, as maiores taxas de desemprego foram observadas na Bahia (18,7%), Amapá (17,2%), Alagoas (16,5%) e Roraima (16,5%). Os menores resultados ocorreram em Santa Catarina (5,7%), Mato Grosso do Sul (7,6%) e Paraná (7,9%).

Informalidade

A taxa de informalidade para a média do Brasil ficou em 39,9% no primeiro trimestre, o equivalente a 36,8 milhões de trabalhadores ocupados nessa condição. O Pará tinha maior taxa de informalidade no primeiro trimestre de 2020, 61,4%. O segundo mercado de trabalho mais informal foi o do Maranhão, com 61,2%. O Estado com a menor taxa de informalidade foi Santa Catarina (26,6%), seguido pelo Distrito Federal (29,8%). No Estado de São Paulo, a taxa de informalidade média foi de 30,5% no primeiro trimestre do ano.