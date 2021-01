Desgastado, Pazuello viaja a Manaus sem data de volta

O ministro Eduardo Pazuello (Saúde) viajou na noite de sábado, 23, para Manaus. O general da ativa é alvo de pedido de abertura de inquérito da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para apurar se houve omissão no enfrentamento da crise provocada pela falta de oxigênio para pacientes com covid-19 em Manaus (AM).

Pazuello viajou no sábado à noite para Manaus acompanhando a entrega do primeiro lote de 132,5 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Ele foi recepcionado pelo o governador Wilson Lima (PSC), que também é alvo de pedido de inquérito da PGR no Supremo para apurar sua conduta. Conforme o Estadão mostrou, o ministro da Saúde cogitou ir a Manaus na quinta-feira, 21, mas mudou os planos para acompanhar a chegada dos imunizantes vindos da Índia, na sexta-feira, 22.

“Pazuello não tem voo de volta a Brasília. Ficará no Amazonas o tempo que for necessário. Vai comandar de perto as ações emergenciais de combate à Covid-19, ao lado da equipe do Ministério da Saúde que já trabalha para apoiar a população do amazonense”, informou a Saúde ontem.

A última passagem de Pazuello pela capital amazonense foi conturbada pelas reações subsequentes contra a pressão feita pelo titular da pasta sobre o governo local para colocar em prática o chamado tratamento precoce, vulgo uso de hidroxicloroquina, pela admissão de que sabia do colapso do sistema de saúde do Estado e da capital e pela revelação de documentos com data do final de dezembro sobre sua ciência do iminente desabastecimento de oxigênio nos hospitais de Manaus, que levou à morte de pacientes por asfixia.