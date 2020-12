Desmatamento do Cerrado sobe 13% no ano

Após uma leve queda no ano passado, o desmatamento no bioma Cerrado voltou a subir este ano. Entre agosto de 2019 e julho de 2020 foram suprimidos 7.340 km² de vegetação nativa, alta de 13% em relação às perdas observadas nos 12 meses anteriores (6.483 km²), segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 28, pelo projeto Prodes Cerrado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O desmatamento equivale a quase 5 vezes a área da cidade de São Paulo e é o maior valor para o bioma desde 2015, quando foi observada uma devastação de mais de 11 mil km², informa Giovana Girardi, do Estadão.

Neste ano, o Estado do Maranhão foi o que apresentou a maior área de desmatamento (1.836,14 km²), respodendo por 25% das perdas no bioma. Foi seguido por Tocantins (1.565,88 km²) e Bahia (919,17 km²).

As principais ameaças ao Cerrado ocorrem pela expansão da fronteira agrícola principalmente pela região conhecida como Matopiba (palavra que junta as siglas justamente dos Estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). A taxa divulgada nesta segunda corresponde 100% à gestão Bolsonaro.