Desmatamento na Amazônia é maior em 12 anos

O desmatamento da Amazônia teve uma alta de 9,5% entre 1º de agosto do ano passado e 31 de julho deste ano e voltou a atingir a maior taxa desde 2008. A devastação da floresta alcançou 11.088 km², ante 10.129 km² registrados nos 12 meses anteriores. A área devastada nesse último ano equivale a 7,2 vezes a da cidade de São Paulo, informa o Estadão.

O desmatamento observado ao longo deste ano teve a maior contribuição vinda do Pará. O Estado sozinho respondeu por 46,8% de tudo o que foi devastado. Na sequência vem o Mato Grosso, com 15,9% e Amazonas, com 13,7%. Com essa taxa, o País também deixa oficialmente de cumprir a principal meta da Política Nacional de Mudanças Climáticas, de 2010, que estabelecia que o desmatamento neste ano seria de no máximo 3,9 mil km².