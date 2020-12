Caged: Em novembro, País criou 414,5 mil vagas formais

Em novembro, o saldo de empregos formais criados no País foi de 414.556 vagas com carteira assinada, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 23, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é o melhor da série histórica da pesquisa, iniciada em 1992, segundo o Ministério da Economia.

Foi o quinto mês seguido em que o número de contratações com carteira assinada (1.532.189) superou o de demissões (1.117.663). Com isso, o saldo acumulado em 2020 ficou positivo e chegou a 227.025 novos empregos criados ao longo do ano.

IBGE

No mesmo mês, a taxa de desemprego no Brasil avançou de 14,1% para 14,2%. Esse é o maior resultado já registrado, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensal, iniciada em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta manhã.

A taxa corresponde a 14 milhões de brasileiros sem trabalho no País, em outubro foram 13,8 milhões.