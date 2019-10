Destaque do PT à reforma pode virar projeto de lei

Equipe BR Político

Para evitar mais desidratação no texto-base aprovado na noite de terça-feira, 22, no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai usar um parecer da consultoria do Senado para tentar um acordo que mantenha a proposta sem alterações.

O Senado ainda precisa analisar dois destaques à reforma. Um deles, apresentado pelo PT, visa garantir aposentadoria especial para trabalhadores em atividades com grau de periculosidade, como vigilantes.

O tema causou impasse na sessão de ontem. Senadores procuram um entendimento que responda à seguinte pergunta: a Constituição atualmente permite aposentadoria diferenciada por periculosidade? Se sim, os parlamentares resistem em manter o texto original da reforma e retirar esse direito.

O governo argumenta que esse tipo de benefício não está previsto desde 1995, ou seja, o Congresso não estaria retirando um direito garantido. O parecer da consultoria do Senado aponta no mesmo sentido. Além disso, de acordo com Alcolumbre, não há risco de o texto retornar à Câmara. “Nem volta para a Câmara nem está retirando direito. Não existe esse direito hoje em lugar nenhum”, afirmou Alcolumbre, que propôs ainda tratar o tema em um projeto de lei, informou o Broadcast Político.