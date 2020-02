‘Desumanidade’, diz Drauzio sobre crítica a portador de HIV

Equipe BR Político

O médico e escritor Drauzio Varella classificou de “desumanidade” o ato de atacar um doente em razão da doença que ele tem ao ser questionado sobre a fala recente do presidente Jair Bolsonaro de que uma pessoa portadora de HIV representa “uma despesa para todos no Brasil”, além de “um problema sério para ela mesma”. “É uma desumanidade, uma grosseria que não merece nem comentário”, disse ele nesta noite de segunda, 10, durante entrevista ao programa Roda Viva.

O tema foi abordado por Bolsonaro nesta segunda, 10, ao atribuir à imprensa a responsabilidade pela repercussão negativa do seu comentário. “Tenho coisas para compartilhar com vocês mas será deturpado. Então eu lamento, mas não vou conversar com vocês. O dia em que vocês, com todo respeito, transmitirem a verdade, vou conversar meia hora com vocês. Os problemas dos mais variados possível, dá para resolver, gostaria compartilhar com vocês, repito, não o faço, por quê? Ao haver deturpação, a solução ficará mais difícil para resolver. Então lamento”, disse.