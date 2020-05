Deu no NYT: Bolsonaro ‘ignora a responsabilidade’

O jornal norte-americano The New York Times publica nesta quarta-feira, 13, reportagem mostrando que a situação na América Latina devido à pandemia do novo coronavírus já se assemelha à da Europa no pico do contágio, mas que condições específicas da região devem tornar o quadro mais dramático por aqui.

O Brasil, mais uma vez, surge como exemplo negativo na reportagem, tanto pelos números galopantes de casos e de mortos quanto pela atuação do presidente Jair Bolsonaro. “O Brasil, o país mais populoso da região, agora tem mais de 11.519 mortos pelo vírus, segundo o registro oficial. Essa é uma das mais altas contas de mortes do mundo, mas o presidente do país, Jair Bolsonaro, continua ignorando a responsabilidade e negando a necessidade de distanciamento social. O número real no Brasil provavelmente é muito maior por causa de testes limitados. Ao ser questionado sobre o aumento do contágio, Bolsonaro respondeu: ‘E daí? Eu sinto Muito. O que você quer que eu faça?'”, relata o diário norte-americano.

O NYT lembra que o corte de repasses de recursos pelos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde deve dificultar ainda mais a ajuda aos países pobres da América Latina e da África no combate ao novo coronavírus.