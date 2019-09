Equipe BR Político

“Deus escolheu o mais improvável dos deputados para ser presidente e o capacitou”, essa é a avaliação do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O afago do também ex-deputado vem depois de uma série de notícias, nos últimos meses, de que ele poderia estar sendo “fritado” pelo Planalto. A afirmação de Onyx foi feita nesta quinta-feira, 22, em evento do Grupo Voto. Segundo ele, o presidente quer “transformar o País”, de acordo com o Broadcast Político.

“Foi a maior votação da história de um candidato adversário ao PT, com princípios, com valores. Porque é o que a sociedade quer. E ele (Bolsonaro) nos cobra o tempo todo em reuniões de que a gente tem oportunidade única de transformar esse país”, disse, completando: “O presidente é um cara super humilde, o senso de missão pelo Brasil contagia a todos nós”. Antes da fala de Onyx, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, elogiou o titular da Casa Civil, dizendo que foi essencial na articulação pela votação da reforma da Previdência: “ele é nosso antidepressivo, um grande articulador político”.

