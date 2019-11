DiCaprio responde Bolsonaro sobre queimadas na Amazônia

Equipe BR Político

O ator Leonardo DiCaprio divulgou um comunicado em resposta às acusações do presidente Jair Bolsonaro de que teria doado dinheiro para “tacar fogo” na Amazônia.

“Embora valha a pena apoiar, certamente não financiamos as organizações que estão atualmente sob ataque. O futuro desses ecossistemas insubstituíveis está em jogo e tenho orgulho de fazer parte dos grupos que os protegem”, disse o ator, de acordo com a BBC.

Nos últimos dias, Bolsonaro afirmou em live e a jornalistas que o ator e ativista teria responsabilidade no financiamento das queimadas. O presidente não apresentou qualquer indício para basear suas acusações. “Agora, Leonardo Dicaprio é um cara legal, né? Dando dinheiro para tacar fogo na Amazônia”, declarou Bolsonaro, na sexta-feira, 29,

A ONG WWF também disse que não recebeu doações do ator. A polêmica causada por Bolsonaro veio na esteira da prisão dos quatro brigadistas que desenvolvem atividades em Alter do Chão, em Santarém, no Pará. Os brigadistas foram soltos ontem. De acordo com a BBC, DiCaprio também elogiou “o povo do Brasil que trabalha para salvar seu patrimônio natural e cultural”.