‘Dia C de Ciência’ combate desinformação sobre covid-19

Equipe BR Político

Acontece neste sábado o Dia C de Ciência, uma iniciativa do Instituto Questão de Ciência, que publica a revista de mesmo nome, idealizada como resposta ao Dia D da prevenção à covid-19 que o governo federal deve realizar.

Inicialmente foi divulgado, inclusive em comunicados internos do Ministério da Saúde, que o Dia D iria recomendar o uso precoce e até preventivo de hidroxicloroquina e do chamado “kit covid” como armas contra o novo coronavírus. Isso levou o instituto a reunir especialistas, jornalistas e ex-ministros da Saúde em uma maratona de mesas virtuais sobre diferentes aspectos da covid-19, para oferecer informação, fatos e evidências contra a propaganda de medicamentos sem eficácia científica comprovada, e com efeitos adversos relatados em múltiplos estudos.

As lives serão transmitidas no canal do ICQ no YouTube e nas demais páginas do instituto nas redes sociais. A curadoria do Dia C é da microbiologista Natália Pasternak, presidente da organização. “Nosso foco é fazer o que, infelizmente, o governo federal mostrou-se, na melhor das hipóteses, incapaz de realizar. “Será um programa de utilidade pública fortemente voltado à prestação de serviço à sociedade brasileira, que se encontra perdida com relação a como lidar com a doença e em quem confiar em meio à maior grave crise sanitária global dos últimos cem anos”, diz a cientista.

Entre os mediadores das mesas virtuais está a jornalista Vera Magalhães, editora do BRP. A mesa de encerramento, prevista para as 17h, terá a participação dos ex-ministros da Saúde José Gomes Temporão, Arthur Chioro, Alexandre Padilha, Humberto Costa, José Saraiva Felipe, Agenor Alves, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.