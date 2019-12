‘Dia D’ para processo de impeachment contra Trump

Equipe BR Político

Esta quarta-feira, 18, será decisiva para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar de ele já ter afirmado que não está preocupado, hoje, o republicano deve assistir o plenário da Câmara aprovar o terceiro processo de impeachment de um presidente norte-americano.

Duas acusações recaem sobre ele: abuso de poder e obstrução do Congresso. Na Câmara, os democratas são maioria, por isso o processo deve ser aprovado sem tensão. Mas isso, no entanto, não deverá ser o suficiente para remover Trump do cargo.

Nos EUA, o afastamento do presidente só ocorre após decisão do Senado, diferentemente de como o processo se desenrola no Brasil. E é por isso que Trump não está preocupado. Entre os senadores, os republicanos são maioria. De 100, 53 são do partido do presidente. Para que o afastamento se realize, são necessários dois terços dos votos.

Em um cenário bastante polarizado, a aposta de analistas é de que o processo terá pouco impacto na eleição do ano que vem. Mas Trump certamente deve usar o caso contra os democratas.