Diante da ação de ‘interventor’, Mourão ‘lembra’ que anda ao lado de Bolsonaro

Diante das informações de que o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, passou a ser tratado por alguns setores militares como uma espécie de “interventor” do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta, 8, pelo Twitter, que “os paraquedistas andam sempre no mesmo passo”, diante, segundo ele, da pretensão de “aventureiros” de inviabilizarem o governo federal. “Lembro que sou o vice do presidente Bolsonaro”, acrescentou também.

Parece que sua tentativa ontem de dissipar rumores de que o presidente tem sido tutelado não surtiu efeito. “Ele (Braga Netto) não está enquadrando ninguém, mas apenas fazendo a verdadeira governança. Assim, a Casa Civil passa a atuar como um verdadeiro centro de governo”, resumiu o vice na terça, 7, ao Estadão. “Braga Netto está fazendo o que sabemos: colocar ordem na casa, coordenando as ações ministeriais, de modo que haja sinergia, cooperação e, como consequência, os esforços do governo sejam mais eficazes.”