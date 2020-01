‘Difícil prever acordo que Brasil oferecerá à OMC’

Equipe BR Político

Ainda é cedo para prever qual será o tipo de acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC) com o Brasil para entrada do País no Acordo de Compras Governamentais (GPA na sigla em inglês), segundo economistas ouvidos pelo BRP. A novidade, anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira, em Davos, não chega a surpreender, segundo Sandra Rios, diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, mas deve ter suas próprias especificidades. Não há, segundo ela, como comparar o conteúdo do acordo que será oferecido pelo Brasil com o de outros países membros da OMC. “Os países têm que se comprometer, por exemplo, com patamares mínimos de compras a partir dos quais eles vão abrir concorrência”, disse Sandra.

A economista explicou que cada país tem uma lista de compras diferente e não há como prever qual será apresentada pelo governo brasileiro. “É muito detalhado, porque você pode excluir determinado tipo de bem. De modo geral os países excluem compromissos que tenham a ver com compras relacionadas a segurança nacional, a defesa, a saúde ou áreas estratégicas. Os países que são federações, por exemplo, tem mais dificuldade em se comprometer com com compras em níveis subnacionais. Os estados têm certa autonomia, assim como é o caso do Brasil e dos EUA, então depende dos governos estaduais ou municipais estarem dispostos a aderir também ao acordo”, afirmou. O acordo anunciado por Guedes amplia a competição nas licitações brasileiras ao permitir que empresas estrangeiras participem das disputas.

O Brasil já vinha há tempos se aproximando da OMC. Em 2017, durante o governo de Michel Temer (MDB), depois da Lava-Jato e do período industrial mais ativo do governo Dilma, foi feito um acordo para o País se tornar membro observador da organização. Ou seja, pode participar das reuniões e acompanhar as negociações, mas sem compromisso algum.

Outro motivo pelo qual o anúncio da entrada do País no GPA não surpreende os especialistas são os movimentos feitos em direção ao livre-comércio. Há três anos, o Brasil assinou um acordo com o Peru nessa área e depois com o Chile. No ano passado, fechou o acordo Mercosul-União Europeia, que tem um capítulo sobre acordos governamentais, e outro com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA). Para Sandra, o acordo com a União Europeia especialmente irá servir de plano de fundo para a entrada do Brasil no GPA e disse que, apesar de ser um processo que dura de 2 a 3 anos, essas negociações deverão fazer o processo correr mais rápido para o país.