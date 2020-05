Dilma diz que Bolsonaro ‘desdenha’ do coronavírus

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) participou nesta sexta-feira, 1, de transmissão ao vivo organizada pelas centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador. A petista responsabilizou a omissão do presidente Jair Bolsonaro pelas mortes provocadas pela covid-19 no Brasil. “Jair Bolsonaro desdenha da doença, zomba dos mortos e avilta a cadeira da Presidência”, declarou.

Segundo ela, devido à ação do governo, a pandemia ganha contornos ainda mais graves no País. “Não nos resta agora outro caminho que não gritar ‘fora Bolsonaro'”, disse. “O presidente é omisso com a crise que se avizinha.” Dilma criticou ainda a relação conflituosa que o presidente tem mantido com governadores e prefeitos.