Dilma diz que Chile ‘enterrou constituição de Pinochet’

A ex-presidente Dilma Rousseff usou o Twitter na manhã desta segunda-feira, 26, para afirmar que, com o resultado do plebiscito realizado ontem no Chile, os chilenos “enterraram” a constituição herdada da ditadura militar de Augusto Pinochet. Mais de dois terços dos votantes optou pela redação de uma nova constituição para o país.

“Parabéns ao povo chileno, que decidiu nas urnas enterrar a Constituição que herdou da ditadura militar de Pinochet. A vitória no plebiscito é resultado de um grande movimento popular de protesto contra o neoliberalismo e a repressão”, escreveu a petista.

Ela ainda completou a mensagem dizendo que o resultado ganha mais relevância porque “o povo optou por uma convenção constitucional exclusiva e decidiu que a assembleia será paritária – com igual quantidade de mulheres e homens”, declarou.