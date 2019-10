Equipe BR Político

Os nomes dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram retirados dos pedidos de indiciamento que constam no relatório final da CPI que apura irregularidades no âmbito do BNDES. Foi um acordo do relator, deputado Altineu Cortês (PL-RJ) para que o relatório possa ser votado. “É como se o Coringa e o Charada fossem excluídos do relatório de uma CPI sobre a criminalidade em Gotham City”, afirmou o deputado Paulo Martins (PSC-PR). Deverá haver pedidos de votos em separado para indiciar os petistas.