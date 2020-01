Dilma exulta indicação de ‘Democracia em Vertigem’

Gustavo Zucchi

Como era esperado, Dilma Roussef esta exultante com a indicação do filme”Democracia em Vertigem” para a disputa do Oscar de melhor documentário. Personagem principal da obra da diretora Petra Costa, neta dos fundadores da empreiteira Andrade Gutierrez, a petista aproveitou para bater o bumbo e reavivar o discurso de “golpe”, meio esquecido após a prisão de Lula e a eleição de Jair Bolsonaro.

“A história do Golpe de 2016, que me tirou da Presidência da República por meio de um impeachment fraudulento, ganha o mundo pelas lentes de Petra Costa no documentário ‘Democracia em Vertigem’. E, para surpresa de alguns, ganhou hoje indicação ao Oscar”, disse a ex-presidente em nota. Pós-impeachment, Dilma ainda tentou se eleger senadora por Minas Gerais, mas acabou não conseguindo uma vaga no Congresso. “Parabéns a Petra e à equipe do filme pela indicação ao Oscar. A verdade não está enterrada. A história segue implacável contra os golpistas”, completa Dilma.