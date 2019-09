Dilma: ‘Querem transformar os Correios numa grande Amazon’

Equipe BR Político

A ex-presidente Dilma Rousseff voltou à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 4, para defender a soberania do Brasil durante o “Seminário pela Soberania Nacional e Popular, contra as privatizações. Em defesa do emprego e de nosso futuro”. Para ela, “esse grupo que está no poder” não tem qualquer compromisso com a soberania do País. “A soberania tem de dar respostas à questão nacional, à questão do País, do território, das suas riquezas e do seu povo”, disse ela.

Dilma, ao lado do ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), do governador Wellington Dias (PI), do ex-governador Ricardo Coutinho (PB), do ativista por moradias Guilherme Boulos, de Gleisi Hoffmann, entre outros, criticou o que ela chamou de processo de “desnacionalização” dos ativos da União. Sobre a Petrobrás, a ex-presidente disse “não haver no Brasil capital suficiente para comprar e desenvolver” a estatal. Sobre os Correios, afirmou que a equipe econômica pretende transformá-los “numa grande Amazon”, em referência à gigante do e-commerce, com sede nos EUA.