Dilma também intimada pela PF pelo caso JBS

Equipe BR Político

A ex-presidente Dilma Rousseff foi intimada pela Polícia Federal para falar das suspeitas de pagamento de R$ 40 milhões de propina da JBS a senadores e ex-senadores do MDB durante a campanha eleitoral de 2014. Nesta terça, 5, a PF cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, por ordem do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Além de Dilma, também foram intimados os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL). O senador Jader Barbalho (MDB-PA) e o ministro Vital do Rêgo Filho, do Tribunal de Contas da União (TCU), também estão entre os investigados.