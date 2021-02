Dimas: Acordo sobre doses adicionais da Coronavac deve ser assinado até sexta

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, tem a expectativa de que seja firmado, entre hoje e amanhã, o acordo com o Ministério da Saúde para o fornecimento de 54 milhões de doses adicionais da vacina Coronavac, que integrarão Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19.

“Já tomamos todas as providências para a produção dessas 54 milhões de doses. Isso já está inclusive no processo de produção lá na China e a partir do final de março devemos receber já os quantitativos de matéria-prima”, disse Covas, na manhã desta quinta-feira, 11, em entrevista à rádio CBN.

O número se soma à quantidade já acordada até o momento entre o Butantan e o Ministério da Saúde de 46 milhões de doses do imunizante. Segundo Dimas, o total de 100 milhões de doses deve ser entregue ao Ministério da Saúde até o fim de agosto ou começo de setembro.