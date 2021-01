Dimas responde Franco: ‘Se aguardar até maio, não terá as vacinas’

Depois de o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmar que a pasta tem o prazo contratual de até 30 dias após a entrega do último lote de doses da Coronavac, previsto para acontecer até o dia 30 de abril, para dizer se pretende ou não comprar as 54 milhões de doses excedentes oferecidas pelo Instituto Butantan, o diretor da instituição, Dimas Covas afirmou nesta quinta-feira, 28, ao Broadcast Político que, se a pasta optar por aguardar até o dia 30 de maio para comunicar da intenção ou não de adquirir doses extras da Coronavac, poderá ficar sem os imunizantes.

“Se aguardar até lá, não terá as vacinas. A demanda é enorme. Por isso foi oficiado”, respondeu o diretor do instituto.

Ontem, Covas cobrou velocidade do governo federal e deu prazo até o próximo final de semana para a pasta manifestar se aceita adquirir as doses adicionais da vacina. O diretor do instituto afirmou que já há negociações com os países vizinhos, e citou a Argentina, como possível destinatário dos imunizantes excedentes.