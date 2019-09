Dino a Bolsonaro: ‘Não podemos rasgar dinheiro’

Equipe BR Político

Com muita diplomacia, o governador Flávio Dino (PC do B-MA), deu aquela cutucada no governo federal ao dizer que o Brasil não deveria “rasgar dinheiro, porque rasgar dinheiro não é algo sensato neste momento” em referência à possibilidade de o País rejeitar a ajuda de R$ 87 milhões oferecida pelos países do G-7. Ele também defendeu o trabalho das ONGs contra a ideia de que elas são o inimigo número 1 da Amazônia. “Não podemos dizer que as ONGs são inimigas do Brasil. Não será tacando fogo nas ONGs que nós vamos salvar a Amazônia”, afirmou em reunião com outros governadores nesta manhã de terça, 27, em Brasília.

