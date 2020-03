Dino: ‘A convocação de Bolsonaro para esse evento é fato gravíssimo’

Marcelo de Moraes

O governador do Maranhão, Flávio Dino, considerou como um “fato gravíssimo”, o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter feito discurso e divulgado nas suas redes convocando as pessoas a comparecerem à manifestação do dia 15.

“Todos sabem que o ato do dia 15 visa constranger o Congresso e o Supremo. A convocação de Bolsonaro para esse evento é fato gravíssimo. Todos devem agir para conter essa escalada autoritária, antes que seja tarde demais. O Brasil precisa de paz e de respeito à Constituição”, afirmou Dino pelas suas redes sociais.

Para o governador, Bolsonaro desrespeita a Constituição com a atitude. “Uma coisa é Bolsonaro chamar ato para apoiá-lo. É democrático, mesmo que não seja usual. Outra coisa é um evento cujas convocatórias visam constranger e ameaçar os outros Poderes. É proibido ao presidente da República, como se lê no artigo 85 da Constituição”, disse.