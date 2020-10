Dino anuncia programa de educação gratuito para todo o Brasil

O governador Flávio Dino (PCdoB) anuncia nesta sexta, 2, um programa online de educação preparatório para o ENEM, mas com alcance nacional, chamado Pré-Vestibular Gonçalves Dias.

“Vamos lançar sexta, 11h, o nosso Pré-vestibular e preparatório ao ENEM, que poderá ser acessado por qualquer interessado no Brasil, via internet. As aulas ocorrerão entre 10/10 e 07/02/2021. Serão 45 vídeos por semana e 3.500 questões comentadas. Haverá apostilas para download”, escreveu ele nesta semana no Twitter.

Segundo o governador, “as aulas são gratuitas, com professores da rede estadual do Maranhão e professores convidados de outras redes estaduais. Na sexta, 11h, vamos explicar todos os detalhes”.

O obstáculo é a barreira dos seis milhões de estudantes brasileiros, da pré-escola à pós-graduação, que não dispõem de acesso domiciliar à internet em banda larga ou em rede móvel 3G/4G para acompanhar aulas e outras atividades online, segundo o estudo Acesso Domiciliar à Internet e Ensino Remoto Durante a Pandemia, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no início de setembro.

O Maranhão é um dos Estados que apresentam alto número absoluto de estudantes sem acesso à internet em banda larga ou 3G/4G. Bahia lidera esse ranking, seguido pelo Pará, MA e Ceará. Com relação à estrutura digital das escolas do ensino médio e fundamental, o Maranhão aparece em terceiro por abrigar aquelas que não têm internet no País, segundo o Ipea. Das 34 mil escolas nessa condição no Brasil, o Estado apresenta índice de 36% de estabelecimentos de ensino com infraestrutura tecnológica. O Acre lidera, com 27%, Amazonas, 31%, e o Pará, em quarto, sucedido do MA, com 38%.