Dino avisa que já tem decreto de ‘lockdown’ pronto

Enquanto alguns Estados começam a flexibilizar suas medidas de restrição, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PDdoB), avisou que já tem pronto um decreto de “lockdown” para a região metropolitana de São Luís. Ao Estadão, Dino disse que irá aumentar as medidas restritivas caso a ocupação das UTIs no Estado ultrapasse 80%. “Tenho um decreto pronto de lockdown (fechamento total de atividades) se a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) chegar a 80%”, disse. Atualmente, 70% das unidades estão ocupadas na capital maranhense, que concentra a maioria dos casos de covid-19.