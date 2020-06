Dino: ‘Bolsonaro não possui condições de liderar nem a sua facção’

Com Sérgio Moro antagonizando com Jair Bolsonaro e com o “guru” Olavo de Carvalho dando “broncas” virtuais no presidente, Flávio Dino vê que o atual ocupante do Palácio do Planalto está perdendo os “pilares” de sustentação de seu governo. “Sem Sérgio Moro e Olavo de Carvalho não existiria Bolsonaro. Os três, do ponto de vista histórico, são uma coisa só”, afirmou. “Quando eles atacam o ex-chefe é mais um sinal de que Bolsonaro não possui condições de liderar nem a sua facção.”

Moro virou um crítico feroz do governo nas redes sociais após deixar o cargo de Ministro da Justiça. Ele acusa Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal e de querer informações privilegiados de operações contra seus familiares. Já Carvalho publicou uma série de vídeos nas redes sociais achincalhando o presidente, em especial por não tomar medidas mais “rígidas” contra seus detratores.