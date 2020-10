Dino: ‘Bolsonaro quer fazer a guerra das vacinas’

Após o presidente Jair Bolsonaro desautorizar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e afirmar pelas redes sociais que o governo “não vai comprar” doses da vacina chinesa coronavac, imunizante testado pelo Instituto Butantan contra a covid-19, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) afirmou nesta quarta-feira, 21, que o chefe do Executivo quer fazer a “guerra das vacinas”.

“Só pensa em palanque e guerra. Será que ele não quer jogar War ou videogame com Trump? Enquanto jogasse, ele não atrapalharia os que querem tratar com seriedade os problemas da população”, escreveu o maranhense no Twitter.

Na sequência, o Dino afirmou que os governadores “irão ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário para garantir o acesso da população a todas as vacinas que forem eficazes e seguras”. Ele completou a publicação dizendo que questões de saúde não devem estar envolvidas em disputas “ideológicas ou eleitorais”.

