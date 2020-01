Dino cada vez mais nacional

Equipe BR Político

Marcando cada vez mais presença no cenário nacional, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 28, para criticar o governo federal. Em um ensaio para 2022, o ex-juiz disse que “a beligerância extremista gasta muita energia com suas ‘guerras culturais’ e esquece a gestão efetiva das necessidades da sociedade”. O comentário foi feito no Twitter.

Segundo o governador, “os sintomas aí estão: graves problemas no INSS e no Enem, perda do Fundo Amazônia, retenção do Fundo Nacional de Segurança Pública, etc.”. Como você leu no BRP, Dino vive um momento nacional. Há indicações de que ele pode ser vice de uma eventual candidatura de Luciano Huck em 2022, bem como encabeçar uma chapa com o ex-prefeito Fernando Haddad. Para Lula, ele é um dos únicos líderes da esquerda que consegue falar para “fora da bolha”.