Dino cita ‘deficiência de planejamento’ sobre data de vacinação

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou nesta segunda-feira, 14, a fala do secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, de que seria “irresponsável” fixar uma data para o início da vacinação contra covid-19 no Brasil.

A declaração foi feita ontem, em vídeo publicado nas redes sociais da pasta.

“A afirmação do governo federal de que não pode informar data para início da vacinação contra o coronavírus prova a deficiência de planejamento e indevida inércia. Por uma razão simples: outros países já começaram a aplicar vacinas. Por que não o Brasil?”, questionou Dino.