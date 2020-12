Dino comemora saldo positivo do Caged no Maranhão

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), comemorou nesta quarta-feira, 23, o saldo positivo de empregos em novembro no Estado anunciado mais cedo pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Como você leu no BRP, o País fechou o mês com saldo de 414.556 vagas formais abertas.

O Maranhão aparece na oitava posição entre os Estados com maior saldo de empregos. Foram 23.447 abertos no período.

“Com a divulgação hoje do CAGED pelo Ministério da Economia, Maranhão continua em 1º lugar no Nordeste no saldo positivo de empregos em 2020 (período de janeiro a novembro). Meus cumprimentos à classe trabalhadora e aos empresários”, escreveu Dino no Twitter.

Em relação aos dados nacionais, esse é o quinto mês consecutivo de saldo positivo e o melhor do ano até o momento.