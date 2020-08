Dino: ‘Crescimento na popularidade de Bolsonaro não é sustentável’

Para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PcdoB), o aumento de cinco pontos porcentuais na avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro “não é sustentável” por conta das “contradições” que cercam o chefe do Executivo. Com esse argumento, Dino aponta que “o campo progressista” continua sendo a “alternativa clara” para atender as necessidades da população.

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 14, o chefe do Executivo é aprovado por 37% da população, maior índice desde o início do governo.

“O ligeiro crescimento da popularidade de Bolsonaro não é sustentável, em face das muitas contradições que se acumulam na sua casa e nos palácios. Questão central para o campo progressista continua a ser gerar alternativa clara, viável e conectada com as necessidades da população”, escreveu no Twitter, na manhã desta sexta-feira, 14.