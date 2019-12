Dino critica fala de Moro sobre Supremo

Marcelo de Moraes

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou, nesta quinta-feira, 12, as declarações dadas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que atribuiu às decisões do Supremo Tribunal Federal a percepção do aumento da corrupção no País. Em entrevista à Folha, Moro usou o argumento para justificar a piora do desempenho do governo no combate à corrupção, como registrou a última pesquisa do Datafolha.

Dino, que é juiz federal e admite a possibilidade de entrar na disputa pelo Planalto em 2022, achou inadequada a fala de Moro.

“Não é adequado a uma autoridade do Poder Executivo tentar jogar a população contra o Supremo Tribunal Federal, culpando-o pela percepção de que aumentou a corrupção no Brasil. Muito pior quando se trata do ministro da Justiça”, escreveu Dino no seu Twitter.