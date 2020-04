Dino critica novo ataque de Bolsonaro a governadores

Depois de baixar o tom do pronunciamento de ontem em cadeia de rádio e televisão, Jair Bolsonaro já voltou a disparar contra governadores e prefeitos usando, como de hábito, suas redes sociais. E o governador do Maranhão, Flávio Dino, reagiu irritado com o novo ataques, menos de 12 horas depois de o presidente ter proposto um “pacto” no combate ao coronavírus.

“Bolsonaro ontem falou em “pacto”. Mas hoje começa o dia atribuindo a governadores problemas econômicos cujas soluções dependem do governo federal. O que mais faz falta? Seriedade ou competência?”, criticou Dino.

“Se Bolsonaro quer mesmo “pacto”, o que sinceramente desejo, duas providências são fundamentais:

1) deixar que ministério da Saúde coordene ação unificada nacional contra o coronavírus, com critérios técnicos.

2) mandar pagar imediatamente a Renda Básica, sem inventar obstáculos”, escreveu o governador nas suas contas nas redes sociais.