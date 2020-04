O governador do Maranhão, Flávio Dino, criticou a politização feita pelo presidente Jair Bolsonaro do debate sobre o uso ou não dá cloroquina para o tratamento do coronavírus.

“Debate político sobre cloroquina é mais um erro de Bolsonaro. Se médicos não quiserem prescrever o remédio, ele vai substituí-los? Mandar prender ? O remédio já existe e está disponível. Como outros em teste no mundo. Sem saber o que fazer, Bolsonaro perde tempo e energia”, criticou Dino.