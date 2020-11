Dino diz que Bolsonaro foi ao AP para ‘exóticas performances’

Dois dias depois de o presidente Jair Bolsonaro visitar o Macapá, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou a postura do chefe do Executivo durante passagem pela capital amapaense, que enfrenta um apagão desde 3 de novembro.

Na visita, que ocorreu após 19 dias do Estado já sem luz, o presidente desfilou pelas ruas da cidade com a porta do carro aberta e com o corpo para fora.

Pelo Twitter, Dino escreveu: “Se o presidente da República respeitasse o povo do Amapá iria lá para resolver o grave problema da energia, não para fazer exóticas e irresponsáveis performances pendurado em porta de automóvel. Renovo minha solidariedade às famílias que estão sofrendo por tantas semanas”.