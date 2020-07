Dino diz que Bolsonaro ‘ironiza’ desemprego

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou nesta terça-feira, 28, que o presidente Jair Bolsonaro ironiza a situação do desemprego no Brasil.

Mais cedo, o presidente criticou Dino indiretamente por propor um pacto pelo emprego enquanto mantém medidas de isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus. “Tem governador agora que quer pacto pelo emprego, mas ele continua com o Estado dele fechado”, disse Bolsonaro a apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada, nesta manhã.

Ontem, o governador do Maranhão encaminhou um ofício a Bolsonaro “propondo que ele reúna os governadores, entidades empresariais e trabalhadores, visando um Pacto Nacional pelo Emprego”.

Pelo Twitter, Dino escreveu: “O presidente Bolsonaro, além de ironizar indevidamente o tema do desemprego, está desinformado sobre o Maranhão. Estamos com praticamente 100% das atividades econômicas funcionando, há muitas semanas”, retrucou o governador.