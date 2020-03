Dino diz que Lula o incentivou a furar bolha

Equipe BR Político

Para quem discorda da posição do governador Flávio Dino (PCdoB-MA) de furar a bolha da esquerda em busca de diálogo com outras forças políticas, mas sempre aguarda a posição do ex-presidente Lula para ter uma posição do que é mais acertado ou errado, especialmente quando o estado de saúde da esquerda recebe diagnóstico de morte, essa tática de Dino, que incluiu agenda com o apresentador Luciano Huck, recebeu aval de Lula.

“Tive muita acolhida de modo que ele (Lula) me estimulou, me impulsionou a continuar com esse trabalho de diálogo com várias correntes políticas. E fiz questão de frisar, inclusive publicamente, que é para além da esquerda, uma vez que, por exemplo, a vitória eleitoral do ex-presidente Lula em 2002 só foi possível com a aliança com um liberal, um empresário, de centro, que foi o saudoso vice-presidente José de Alencar. De modo que tenho certeza que ele (Lula) não é obstáculo à continuidade desse processo”, afirmou ele ao site Poder360.