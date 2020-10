Dino e a inspiração de Biden

O governador do Maranhão, Flávio Dino, afirmou considerar “muito útil” acompanhar a maneira como candidato democrata Joe Biden tem enfrentado o presidente republicano Donald Trump na campanha presidencial dos Estados Unidos. Para ele, as observações serão importantes no enfrentamento contra Jair Bolsonaro. Dino é apontado como possível candidato presidencial em 2022.

“Muito útil acompanhar a campanha eleitoral de Biden. Importantes lições para o enfrentamento ao imitador e preposto de Trump que governa o Brasil neste momento”, disse Dino pelas suas redes sociais.