Dino eleito presidente do Consórcio de Estados da Amazônia Legal

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) é o novo presidente do Consórcio de Estados da Amazônia Legal. Eleito por aclamação, ele entra no lugar de Waldez Góes, governador do Amapá, e fica até 2022 no comando do grupo. “Agradeço a confiança dos colegas governadores da região. Vamos prosseguir na defesa da agenda do respeito às leis, da sustentabilidade e do desenvolvimento”, disse.

Junto de João Doria, Dino é um dos principais adversários políticos de Jair Bolsonaro no momento. A Amazônia Legal é formada por nove estados que ultrapassam 50% do território brasileiro: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão.