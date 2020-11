Dino: ‘Entramos em um processo de revisão, visando à eleição de 2022’

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), potencial integrante uma chapa presidencial no próximo pleito, citou a sua própria reeleição no cargo em 2018 para dizer que passadas as eleições municipais deste ano, o campo da esquerda entra “em um processo de revisão” que mira 2022.

“Formamos uma grande aliança estadual em 2018, quando da minha reeleição. Em 2020, me empenhei ao máximo para manter tal campo unido, tanto quanto possível. Agora entramos em um processo de revisão, visando à eleição de 2022. Processo que qualifico como normal e democrático”, escreveu no Twitter, nesta segunda-feira, 30.

Na avaliação do governador, a tensão que existe entre algumas alianças no Estado determinou o resultado das eleições municipais em algumas cidades maranhenses, entre elas, São Luís, onde Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito ontem.

“Esse processo de revisão das alianças estaduais exige diálogo, serenidade e prudência. Espero que os partidos políticos se dediquem a isso. Minha dedicação às tarefas administrativas continua integral, com a seriedade que a difícil situação do país exige”, concluiu.

