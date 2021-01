Dino espera que mudança na relação com a China ‘seja duradoura’

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), ficou satisfeito com o avanço das negociações do Brasil com a China para garantir o envio de insumos necessários à produção de vacina em território nacional contra o coronavírus. Depois de integrantes do governo brasileiro, incluindo Jair Bolsonaro, terem passado os dois últimos anos criticando a China, a busca pelos insumos fez com que o governo procurasse um entendimento. Ontem, o próprio Bolsonaro agradeceu a “sensibilidade” dos chineses na discussão do assunto.

“Espero que a mudança de tom sobre a China e outros países, ainda que tardia, seja duradoura na atual política externa brasileira. Basta conter a insensatez e seguir o artigo 4º da Constituição Federal. Defender o Brasil no cenário internacional exige bom senso”, afirmou, se referindo ao artigo constitucional que regula as relações internacionais do Brasil.