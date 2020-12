Dino: ‘Fatores políticos impulsionam o cometimento de crimes bárbaros’

Dois dias depois da morte da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assassinada com facadas na frente das filhas pelo ex-marido, na véspera do Natal, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), usou o Twitter para dizer que “fatores políticos impulsionam o cometimento de crimes bárbaros” no País.

Na postagem, o ex-juiz não citou o caso da magistrada.

“Brasil vive um período político de apologia e/ou permissividade com ilegalidades, violência, armas. Instaurou-se um vale tudo para impor vontades, sentimentos de ‘propriedade’ etc. Ou seja, fatores políticos impulsionam o cometimento de crimes bárbaros”, escreveu Dino na rede social.