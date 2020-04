O governador do Maranhão, Flávio Dino, reclamou do acirramento de alguns discursos que parecem querer vilanizar Estados e Municípios no combate ao coronavírus.

“Há um estranho discurso contra Estados e Municípios. Lembro que são os entes subnacionais que mantêm serviços essenciais, tais como saúde, segurança, penitenciárias, educação, limpeza pública, asfalto etc. Portanto, perseguir Estados e Municípios significa atacar o Brasil”, afirma o governador.