Dino: ‘Não temos o direito de perder novamente para Bolsonaro’

O movimento feito por Lula de colocar a pré-candidatura presidencial de Fernando Haddad na rua gerou polêmica entre as lideranças de esquerda. Todos, naturalmente, reconhecem o direito do PT seguir o caminho que achar mais conveniente. Mas líderes de oposição, como o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), avaliam que o principal para a esquerda seria priorizar a montagem décima candidatura capaz de evitar a reeleição de Jair Bolsonaro.

“Indiscutível o direito de qualquer partido lançar candidato a presidente da República. Questões são outras: qual o programa e quais as alianças para derrotar Bolsonaro? Pois se há uma coisa que não temos “direito” é de perder novamente para ele e prolongar tantas tragédias”, avalia o governador.